Kayyum'a devredilen plastik fabrikasında korkutan yangın

FETÖ operasyonları kapsamında el konularak kayyuma devredilen plastik fabrikasında çıkan yangında 7 işçi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı



GAZİANTEP - Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonları kapsamında el konularak kayyuma devredilen plastik fabrikasında çıkan yangında 7 işçi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Naksan Holdinge ait ambalaj fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın havalandırma bacasından dumanların yükseldiğini gören fabrika çalışanları durumu itfaiye ekiplerini bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipler, yangın kısa sürede kontrol altına aldı. Söndürme çalışmalarına katılan işçilerden 7 si dumandan etkilenerek baygınlık geçirdi. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan işçiler tedavi altına aldı.

Baca bölümünde çıkan yangın, plastik ham maddelerin bulunduğu depolara sıçramadan söndürüldü. Fabrikadaki hasar tespit çalışmaları ise sürerken, itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.