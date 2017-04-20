Kayso Heyetinden Kto'ya Hayırlı Olsun Ziyareti

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) yöneticileri, yeni hizmet binasına taşınan Kayseri Ticaret Odası'na (KTO) hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz'ın konuk ettiği KAYSO heyetinde, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Yönetim Kurulu ve Meclis başkanlık divanı üyeleri yer aldı.



Kardeş kuruluşlar olarak iş dünyasına hizmet etmek üzere çalıştıklarını ifade eden Hiçyılmaz, "İş dünyasına yaptığımız hizmetlerin daha da artması noktasında gayret gösteriyoruz. Bunun yerine getirilmesi bakımından da fiziki şartların önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.



Eski binada arzu ettikleri hizmeti verememelerinden dolayı yeni binayı yaptıklarını belirten Hiçyılmaz, "Türkiye'de en güzel, en modern binayı yapmış ve üyesine daha iyi hizmet vermek için tüm altyapısını hazırlamış bir odayız. Bu binada inşallah bundan sonraki dönemlerde üyelerimize yönelik daha güzel hizmetlerin verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Üyelere verilecek hizmetler neticesinde, ilimize ve ülkemize daha da çok fayda sağlayacak icraatlar yapılacaktır." diye konuştu.



KAYSO Başkanı Büyüksimitçi ise oda binasının iş adamlarına ve ticaret erbabına yakışan bir bina olduğunu dile getirerek hayırlı olsun dileğinde bulundu.



Hiçyılmaz, daha sonra KAYSO heyetine yeni hizmet binasını gezdirdi.