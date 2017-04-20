Kayso Heyeti'nden Kto'ya Hayırlı Olsun Ziyareti

Kayseri Ticaret Odası'nın yeni binasında hizmet vermeye başlamasından dolayı, Kayseri Sanayi Odası Heyeti tarafından hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirildi.



Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz'ın başkanlık makamında konuk ettiği KAYSO heyetinde, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Meclis Başkanı Abidin Özkaya, KAYSO Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı Üyeleri yer alırken, KTO Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı ile Yönetim Kurulu Üyesi Selim Merter Temtek de ziyarete eşlik etti.



Ziyarette konuşan ve misafirlerine hoş geldiniz diyen Başkan Hiçyılmaz, "Kayseri Ticaret Odası'na ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum. Onurlandırdınız, şeref verdiniz. Bizler kardeş kuruluşlarız, iş dünyasına hizmet etmek üzere buralardayız. İş dünyasına yaptığımız hizmetlerin daha da artması noktasında gayret gösteriyoruz. Bunun yerine getirilmesi bakımından da fiziki şartların önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.



Eski binada istedikleri ve arzu ettikleri hizmeti verememelerinden dolayı yeni binayı yaptıklarını ifade eden Hiçyılmaz, "Türkiye'de en güzel, en modern binayı yapmış ve üyesine daha iyi hizmet vermek için tüm alt yapısını hazırlamış bir odayız. Bu binada inşallah bundan sonraki dönemlerde üyelerimize yönelik daha güzel hizmetlerin verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Üyelere verilecek hizmetler neticesinde, ilimize ve ülkemize daha da çok fayda sağlayacak icraatlar yapılacaktır" ifadelerini kullandı.



KAYSO Başkanı Büyüksimitçi ise, "Hayırlı olsun ziyaretine Meclis Başkanımız, Başkanlık Divanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile geldik. Daha öncede bir vesile ile sizinle bir kez daha gezmiştik, oldukça güzel. Kayseri'deki iş adamlarımıza, ticaret erbabına yakışan bir bina olmuş. Birçok ildeki binaları biliyoruz. Hakikaten onlar içinde de en üst sırada, hem tasarım olarak hem fonksiyonellik olarak, çok güzel bir bina ellerinize sağlık. Kayseri için çalışmalarda inşallah sizleri daha da rahatlatacak. Biz hayırlı olmasını diliyoruz. Zaten sürekli iletişim halindeyiz, sürekli beraber çalışıyoruz. Bundan sonra daha yakın olmamızdan dolayı daha çok beraber programlar yapacağız" diye konuştu.



Ziyaret; iki heyet arasındaki karşılıklı görüş alışverişinin ardından, Başkan Hiçyılmaz, KAYSO heyetine yeni binayı gezdirmesi ile sona erdi. - KAYSERİ