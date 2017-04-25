Kayseri Sanayi Odası'nın (KAYSO) Nisan ayı Meclis Toplantısında konuşan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, "Milletimiz referandumda verdiği karar ile güçlü bir Türkiye'nin ilk adımını attı" dedi.



Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, "Artık seçim bitti ve geçim derdi başladı. Son 4 yıla baktığımız zaman 2014 yılında yerel seçimler, 2015 yılında genel seçimler, 2016 yılında darbe belası ve 2017 yılında da referandum yapıldı. Artık sanayicinin de gücü kalmadı. 4 yıldır siyasi dalgalanmalar ile vakit geçiriyoruz. Netice itibariyle ortaya çıkan millet iradesine herkes saygı duymalı ve bu saatten sonra eli taşın altında olan herkes milletin kalkınması için yeni bir başarı ve kalkınma hikayesine ihtiyacımız olduğunu bilmelidir. Bu uğurda da çaba sarf etmelidir. Bizler sanayiciler olarak bunlara hazırız. Bu faaliyetlerimizin biraz daha hızlanması ve aktivitemizin fazlalaşmasını istiyoruz. Hükümetimiz bir takım faaliyetleri yerine getirdi. Sanayicilerimizi dinleyerek bir takım kararlarda alındı ama biz bu saatten sonra daha hızlı bir tempoyla koşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Referandum sürecinin huzur içerisinde geçtiğini ve Türk milletinin referandumda verdiği karar ile güçlü bir Türkiye'nin ilk adımını attığını kaydeden KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ise, "Referandum sürecini huzur içerisinde geçirdik. Milletimiz 16 Nisan Pazar günü verdiği karar ile daha güçlü bir Türkiye için ilk adımlarını attı. Hayata geçirilecek yeni sistem ile güçlenen ve hızlanacak yeni bir yönetim sistemiyle Türkiye'de daha hızlı kararlar almak ve icraata geçirmek mümkün olacaktır. İş aleminin sürekli dile getirdiği istikrarlı bir yönetim hayata geçecek ve ön görülebilir yatırım ortamı oluşacağından eminiz. Milli iradenin üzerinde hiçbir irade olmadığını bir kez daha hatırlatıyor, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan herkesin bu karar saygı duymasını bekliyoruz. Biz iş adamları olarak artık ekonomi odaklı günlere geri dönülmesini istiyoruz. Üzerimize düşen yatırım, ihracat ve istihdam konularında her türlü çalışmayı yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Türkiye ekonomisindeki gelişmelerin son 15 yıl içerisinde artarak devam etmektedir. Artık bu saatten sonrada geleceğe odaklanmalı, ülkemize karşı oluşturulmak istenen olumsuz algıları değiştirip, iç ve dış yatırımcıların güvenini sağlayarak ülkemizi zenginleştirme hamlesine devam etmeliyiz. Bunun için yeni bir reform sürecini hayata geçirmeli ve hep birlikte çalışmalarımızı hızlandırarak artırmalıyız" diye konuştu.



Toplantıya katılan TSE Bölge Koordinatörü Mahmut Ulaş da, enstitünün çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Ulaş, "Eğer biz uluslararası ölçekte standarda yön veren yada yön verenlerle beraber olmak istiyorsak bunu yapmak durumundayız. Üzülerek söylüyorum ki Kayseri'de çok az konuda çok az ayna komite üyemiz var. Türk standartlar milli ve ulusal bir çınardır. Bunun gölgesinde gölgelenmek bu kurumun varlığı muhafaza ve sürdürülebilir kılmak bizim milli görevimizdir. Bugün tam rekabet yasasının şartlarının gereğine de biz uymalıyız ama bizi zorlayan birçok haksız rekabet gerekleri var" şeklinde konuştu. - KAYSERİ