Kayso Başkanı Mehmet Büyüksimitçi Açıklaması

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, ERÜ Mühendislik Fakültesinde yaptığı konuşmada,, mühendislerin alanının çok geniş olduğunu ve geleceği parlak olan meslek gruplarının başında geldiğini söyledi.



Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından 'Kayseri Kariyer Günleri' etkinliği kapsamında ERÜ Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panele konuşmacı olarak katıldı.



ERÜ Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin katıldığı panele, ERÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, İŞKUR İl Müdürü Ahmet Ayçiçek ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB)Başkan Vekili Mustafa Alan katıldı.



Kayseri Sanayi Odası hakkında bilgi vererek konuşmasına başlayan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye'nin kalkınmasının bir yolunun da üniversite sanayi işbirliğinden geçtiğini belirterek, sanayiciler olarak her zaman üniversitelerin yanında olduklarını söyledi.



Genç mühendis adaylarının öz güven sıkıntısı yaşadıklarına dikkat çeken Başkan Büyüksimitci, "Katıldığım panellerde ve yaptığım görüşmelerde gördüğüm, genç arkadaşlarımızın birçoğunda özgüven sorunu var. Aslında sizler birçok şeyi biliyorsunuz ama bir kaygı içerisindesiniz. Öncelikle kendinize güvenmeniz lazım. Daha iyi okullarda okumuş arkadaşlarla kendinizi mukayese edip, kendi çabalarınızla aradaki farkı kapatmanız lazım" dedi.



Mühendis insanların kendi branşları ile ilgili meraklı olması gerektiğine vurgu yapan Başkan Büyüksimitci, "Artık teknoloji ve bilişim çağında yaşıyoruz. İyi bir araştırma yaparsanız İnternetten birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Eğer meraklı olursanız iyi bir gelecek elde edersiziniz. Birde mühendislik mesleğini sevmek çok önemli. Ben 30 yıldır mesleğimi zevkle yapıyorum. Hatta zaman zaman makinaya gülümsediğimiz bile oluyor" diye konuştu.



Geleceğin mühendislerin geleceği olduğunu ifade eden Başkan Büyüksimitci, dördüncü endüstri devriminden bahsedildiği günümüzde,mühendisliğe önem vermeyen firmaların uzun vadede küçülüp yok olabileceklerini belirterek, bu işin en önemli anahtarının da mühendisler olduğunu söyledi.



Başkan Büyüksimitci, katma değerli ürünler ürütebilmek için firmaların mühendislere ihtiyacı olduğunu ancak mühendis adaylarının da mutlak surette kendilerini yetiştirmeleri ve mesleklerine heyecan duymaları gerektiğini belirtti.



Son zamanlarda yeni yeni Ar-Ge merkezleri kurulduğunu ve buralarda tam zamanlı çalışan 15 mühendis çalıştırma şartı arandığınıaçıklayan Başkan Büyüksimitci, mühendislerin alanının çok geniş olduğunu ve geleceği parlak olan meslek gruplarının içerisindeolduğunu belirterek, kendisini yeni teknolojiler konusunda geliştiren öğrencilerin mezun olduklarında iş bulma endişesi içerisinde olmamaları gerektiğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ