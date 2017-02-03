Kayso Başkanı Mehmet Büyüksimitçi Açıklaması

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, ÖTV ve KDV indiriminin sanayicileri memnun ettiğini belirterek, hükümete teşekkür etti.



Başkan Büyüksimitci, "Bakanlar Kurulu Kararı ile resmi gazetede yayımlanan tüm elektrikli ev aletleri ve beyaz eşyada ÖTV oranının Nisan ayı sonuna kadar sıfırlanması ve ahşap ve plastik mobilyalar, koltuklar ve büro mobilyalarına uygulanan KDV oranının ise yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesi Kayserili sanayiciler olarak bizleri ziyadesi ile memnun etmiştir" dedi.



Taleplerinin dikkate alınmasından dolayı hükümete teşekkür eden Başkan Büyüksimitci, "Biz zaten Kayseri Sanayi Odası olarak son birkaç aydır, bu iki sektörümüzde vergi indirimi yapılması yönünde taleplerimizi her fırsatta dile getirmiş, hazırladığımız dosyaları Bakanlarımız başta olmak üzere tüm ilgili birimlere iletmiştik. Bu kararla sektörlerimizin uzun süredir beklediği indirim gerçekleşmiş oldu. Bu konuda taleplerimizi dikkate alan hükümetimize üyelerimiz adına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



Vergi indirimlerinin piyasaların canlanmasına vesile olacağını ifade eden Başkan Büyüksimitci, "İstihdam yoğun bu sektörlerimizde yapılan vergi indirimleri, piyasaların canlanmasına, üretimin ve istihdamın artmasına ciddi manada katkı sağlayacağına inanıyoruz. Hep söylüyorum, hükümetimizin aldığı bu hızlı kararlar biz sanayici ve işadamları için bir fırsattır. Bize düşende bu fırsatları iyi değerlendirip, ülkemizin gelişip kalkınmasına katkı sağlamaya devam etmektir" şeklinde sözlerini tamamladı. - KAYSERİ