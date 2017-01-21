Kayserisporlu Umut Bulut, Kaçırdığı Golle Saç Baş Yoldurdu

Kayserisporlu Umut Bulut, Akhisar Belediyespor maçında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonu harcadı, Sergen Yalçın'ı kahretti.

Kayserisporlu Umut Bulut, Kaçırdığı Golle Saç Baş Yoldurdu

Kayserispor'un sezon başında Galatasaray'dan transfer ettiği Süper Lig'de 0-0 sona eren Akhisar Belediyespor maçında kaçırdığı gollerle saç-baş yoldurmaya devam etti.

KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI

39. dakikada Deniz Türüç'ün sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında ceza alanında müsait durumda bulunan Umut Bulut, topa istediği gibi vuruş yapamayınca, sarı kırmızılı ekip mutlak bir gol pozisyondan yararlanamamış oldu.

15 MAÇTA DA GOL ATAMADI

Kayserispor formasıyla oynadığı 15 lig maçında da gol atamayan Umut Bulut, Akhisar karşısında da 3 net fırsatı cömertçe harcadı, teknik direktör Sergen Yalçın'ı çıldırttı.

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