Kayserisporlu Taraftarlar, Umut Bulut'a Kötü Tezahürat

Kayserisporlu taraftarlar, Adanaspor maçındaki performansı nedeniyle Umut Bulut'a "Umut Bulut neredesin, Allah belanı versin." şeklinde kötü tezahüratta bulundu.

Kayserisporlu Taraftarlar, Umut Bulut'a Kötü Tezahürat

Ziraat Türkiye Kupası maçında Kayserispor kendi sahasında Darıca Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Maçı az sayıda taraftar takip ederken, Umut Bulut'a yönelik gösterilen sert tepki dikkat çekti.

TRİBÜNLERDEN ELEŞTİRİ GELDİ

Sezon başında Galatasaray'dan Kayserispor'a transfer olan Umut Bulut, Süper Lig'de forma giydiği 12 maçta gol atamadı. Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 2 gol kaydeden tecrübeli golcüye yönelik tribünlerden sert eleştiri geldi.

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Kayserisporlu taraftarlar, Adanaspor maçındaki performansı nedeniyle tecrübeli oyuncuya yönelik "Umut Bulut neredesin, Allah belanı versin" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

(Futbol Arena)

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