Kayserispor Yönetimi Kto'yu Ziyareti

Kayserispor'un olağanüstü kongresinde başkan seçilen Erol Bedir Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz'ı ziyaret etti.



KTO konferans salonundaki ziyarette konuşan Hiçyılmaz, yeni yönetimin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Kayserispor'un kentin önemli bir değeri olduğunu ifade eden Hiçyılmaz, takımın daha iyi yerlere gelmesini ve son Fenerbahçe maçında yaşanan galibiyetin sürmesi istediklerini söyledi.



Başkan Bedir de Kayserispor'a sadece maddi anlamda değil manevi olarak da samimi destek beklediklerini ifade etti.



Kayserispor gibi bir değeri daha yukarılara taşıma konusunda işbirliği içinde olmak istediklerini belirten Bedir sözlerini şöyle sürdürdü:



"Biz, size ait olan, sizin üyelerinize ait olan bu güzel müesseseyi yönetmek ve nöbetimizi tutmak üzere yönetimi devraldık. Sizin bu değerinizi yönetmek üzere yola çıktığımız bugünlerde bizden istedikleriniz nedir? Nasıl koruruz, nasıl daha yukarılara taşırız? Ne gibi desteklerde ve tavsiyelerde bulunabilirsiniz? Bunlar için ziyarette bulunuyoruz."