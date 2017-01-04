Kayserispor Yeniden Genel Kurula Gidiyor

Süper Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor yönetimi, olağanüstü genel kurul kararı aldı.



Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:



"Yönetim Kurulumuz Başkan ve üyelerin iştiraki ile toplanarak 19.01.2017 Perşembe günü Kadir Has Kongre Merkezi Erciyes Konferans Salonunda saat 11: 00'de aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Olağanüstü Genel Kurul yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantının bir 1 hafta sonra aynı yer ve saatte yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Açılış ve yoklama, Divan Teşekkülü, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, yeni yönetim, denetim ve disiplin kurullarının oluşturulması, dilek ve temenniler, kapanış." - KAYSERİ