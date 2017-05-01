Kayserispor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak olan Kayserispor, maçın hazırlıklarına başladı.



Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kayserispor, ligin 30. haftasında konuk olacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde çıktığı ilk maçta hafta sonu Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden ve sahadan 3-0 galip ayrılarak rahat nefes alan sarı-kırmızılılarda hedef Trabzon deplasmanından da puanla dönmek. Bu doğrultuda çalışmalarına başlayan takım, kulüp tesislerinde Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde düz koşu ve kondisyon çalışmalarıyla antrenmanı sürdürdü.



Antrenmanı izlemek için tesislere gelen Kulüp Başkanı Erol Bedir ise gazetecilere yaptığı açıklamada haftayı 3 puanla kapattıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Alanyaspor maçı gerçekten bizim için önemliydi. Alanyaspor maçı puansal anlamda çok fakir olduğumuz bir dönemin peşine geldi. 3 puan aldık. Puan farkı açıldı ve küçük bir nefes aldık. Ama takım rehavete kapılmamalı. Daha önümüzde 5 maç alınacak 15 puan var. Ben bunu daha önce açıkladığım 6 maçlık periyodun ilk maçı olarak görüyorum. Galip geldiğimiz için mutluyuz" dedi.



"Puan veya puanlar hedefliyoruz"



Önümüzdeki hafta oynanacak olan Trabzonspor maçından puan veya puanlar hedeflediklerini dile getiren Başkan Bedir, ligde kalan 5 haftada 8-9 puan toplayarak 40'a yakın bir puanla ligi bitirmeyi düşündüklerini vurguladı. Başkan Erol Bedir, "Biz her maça 3 puan parolasıyla çıkıyoruz. Devreden sonra gittiğimiz Galatasaray, Beşiktaş deplasmanı, Fenerbahçe, Rize, Bursa maçlarında da hep aynı şeyleri söyledik ve aldık. Biz temenni, çalışma, hedef olarak 3 puan ve puan hedefliyoruz. Ama işin gerçekten ne olacağı Cumartesi günü belli olacak. Önemli olan bu 5 maçlık turnuvada kanaatim 8-9 puan alıp, 40'a yakın bir puanla ligi tamamlamak" ifadelerini kullandı.



Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına hafta içi yapacağı antrenmanlarla devam edecek. - KAYSERİ