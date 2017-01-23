Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 4 Oyuncuyu Kadro Dışı Bıraktı

Kayserispor teknik sorumlusu Sergen Yalçın, "Hafta sonunda oynayacağımız Fenerbahçe maçı bizim için çok değerli. Ligde oynayacağımız maçların telafisi yok" dedi.

"YENİ TRANSFER" ESPRİSİ

Sergen Yalçın, takımına Kadir Has Karpuzatan Tesisleri'nde yaptırdığı antrenmandan önce yeni transferleriyle bir görüşme yaptı. Kadro dışı kaldıktan sonra affedilen Weliton'u takım arkadaşlarına, "Welliton'da yeni transferimiz" diye şaka yaparak tanıtan Sergen Yalçın, soğuk havada yapılan antrenman öncesi de basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunlardı söyledi:

"TRİBÜNLERİN DESTEĞİ ÖNEMLİ"

"Hepimiz için yeni dönem. Ligdeki pozisyonlarımız şu an için çokta sağlıklı değil. Ligin bitimine uzun bir maraton var. Bu süre zarfında çok istediğimiz taraftarın bize destek olması. Tribünlerin takıma destek olması önemli. Taraftarımıza çok ihtiyacımız olacak. Onlarla birlik ve beraberlik sağlayabilirsek Kayserispor'u istediğimiz yere getirebiliriz diye düşünüyorum."

4 OYUNCU KADRO DIŞI

Öte yandan, Kayserispor teknik kadrosu ile yönetim arasında yapılan görüşme sonrası sarı kırmızılı takım mevcut kadrodaki 4 oyuncunun A takım kadrosundan çıkarılmasına karar verdi. Kayserispor'un sezon başından bu yana kadrosunda yer alan Ufuk Budak, Mert Ilıman, Mert Özyıldırım ve Miladin Stevanoviç'den kendilerine kulüp bulması istendi.