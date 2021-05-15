Kayserispor teknik direktörü kimdir? Yalçın Koşukavak kimdir, kaç yaşında?
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Kayserispor teknik direktörü kimdir? Yalçın Koşukavak kimdir, kaç yaşında?

Kayserispor teknik direktörü kimdir? Yalçın Koşukavak kimdir, kaç yaşında?
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Kayserispor teknik direktörü kimdir? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Kayserispor'da Hamza Hamzaoğlu'nun ardından Yalçın Koşukavak ile anlaşma imzaladı. Kayserispor teknik direktörü kimdir? Yalçın Koşukavak kimdir, kaç yaşında?

Süper Lig'de bu sezon kümede kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor'un yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak Kayseri'ye geldi.

YALÇIN KOVUŞKAVAK KİMDİR?

Yalçın Koşukavak (d. 14 Ekim 1972, İzmir), kaleci pozisyonunda görev yapmış Türk futbolcu ve teknik direktördür. Kayserispor'da görev yapmaktadır.

Futbolculuk kariyeri

1972 yılında İzmir'de dünyaya gelen Yalçın Koşukavak, futbol hayatına Yeni Turgutluspor'da başladı. Sırasıyla Batman Petrolspor, Şanlıurfaspor, Boluspor, Yeni Turgutluspor ve Altınordu'da forma giyen Koşukavak, 33 yaşında aktif futbol hayatına nokta koydu.

Teknik direktörlük kariyeri

2013 yılı Eylül ayında Karacabey Belediye Spor ile anlaşan Koşukavak, ligin 7. haftasından sonra 12 Eylül 2013'te teknik direktörlük görevinden istifa etti.

2015 yılı Şubat ayında Altay SK ile anlaşan Koşuvak, 5 ay sonra 30 Haziran 2015 yılında teknik direktörlük görevini bıraktı.

2015-2018 Sezonunda İstanbulspor ile anlaştı.Çıktığı 114 maçtan, 59 galibiyet, 25 beraberlik ve 30 yenilgi aldı.1 Haziran 2018 tarihinde teknik direktörlük görevini bıraktı.

2018 Temmuz ayında Süper Lig ekiplerinden olan Gaziantepspor ile anlaşmaya vardı.4 aylık sürecin sonunda teknik direktörlük görevinden istifa etti.

2019 yılı Temmuz ayında 1.Lig ekiplerinden Bursaspor ile anlaştı.17 Ara 2019 yılında teknik direktörlük görevinden istifa etti.

2020 yılı Şubat ayında Altay SK ile anlaştı.12 maçın ardından, 6 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi aldı.30 Temmuz 2020'de teknik direktörlük görevini bıraktı.

2020-2021 yılı Aralık ayında Süper Lig ekiplerinden Denizlispor ile anlaşmaya varan Koşukavak, toplam 9 maça çıkarken, 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 5 yenilgi aldı.28.01.2021 tarihinde kulübe istifasını sunmuş ve teknik direktörlük görevini bırakmıştır.

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