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Kayserispor Sezon Sonuna Kadar Sergen Yalçın ile Anlaştı

Kayserispor Sezon Sonuna Kadar Sergen Yalçın ile Anlaştı

Kayserispor sezon sonuna kadar Sergen Yalçın ile anlaştıKayseri - DHAKayserispor'da teknik direktörlüğe Sergen Yalçın getirildi.

Kayserispor Sezon Sonuna Kadar Sergen Yalçın ile Anlaştı

Kayserispor sezon sonuna kadar Sergen Yalçın ile anlaştı

Kayseri - DHA

Kayserispor'da teknik direktörlüğe Sergen Yalçın getirildi.

19 Ocak tarihinde yapılacak olağanüstü kongrede başkanlığa getirilmesi üzerinde mutabık kalınan Erol Bedir, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladıklarını söyledi. Sergen Yalçın takımın Belek'teki kampına giderek yarından itibaren takımı çalıştıracak.

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