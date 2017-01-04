Kayserispor sezon sonuna kadar Sergen Yalçın ile anlaştı



Kayseri - DHA



Kayserispor'da teknik direktörlüğe Sergen Yalçın getirildi.



19 Ocak tarihinde yapılacak olağanüstü kongrede başkanlığa getirilmesi üzerinde mutabık kalınan Erol Bedir, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladıklarını söyledi. Sergen Yalçın takımın Belek'teki kampına giderek yarından itibaren takımı çalıştıracak.