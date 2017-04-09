Kayserispor-Osmanlıspor: 1-4
STAT : Kadir HasHAKEMLER : Mete Kalkavan (x),Esat Sancaktar (xx), Süleyman Özay (xx)KAYSERİSPOR: Muammer (x)- Levent (x), Mabiala (x), Kana Bıyık (x) (Dk.60 Douglas xx) Hakan Aslantaş (xx), Deniz Türüç (xx), Samba Sow (x), Lawal (xx), (Dk.73 N'guemo x) Güray Vural (xx), Varela (x) (Dk.
STAT : Kadir Has
HAKEMLER : Mete Kalkavan (x),Esat Sancaktar (xx), Süleyman Özay (xx)
KAYSERİSPOR: Muammer (x)- Levent (x), Mabiala (x), Kana Bıyık (x) (Dk.60 Douglas xx) Hakan Aslantaş (xx), Deniz Türüç (xx), Samba Sow (x), Lawal (xx), (Dk.73 N'guemo x) Güray Vural (xx), Varela (x) (Dk.46 Umut Bulut xx), Wellinton (xx)
OSMANLISPOR: Karcemarskas (xxx)- Vrsajeviç (xx) (Dk.69 Koray xx), Numan (xxx), Prochazka (xx), Pinto (xxx), Maher (xx) (Dk.73 Regattin xx), Mehmet Güven (xxx), Luiz Carlos (xx), Biofuma (xx), Aminu Omar (xxxx), Webo (xxx) (Dk.78 Erdal x)
GOLLER: Dk.38 (penaltı) Deniz Türüç, (Kayserispor), Dk.15, Dk.44 (penaltı) Aminu Omar, Dk.55 Mehmet Güven, Dk.66 (penaltı) Webo (Osmanlıspor)
SARI KARTLAR: Mabiala, Samba Sow (Kayserispor), Prochazka, Webo, Mehmet Güven (Osmanlıspor)
SPOR Toto Süper Lig'de Kayserispor, sahasında Osmanlıspor'a 4-1 mağlup oldu.
15'inci dakikada Osmanlıspor atağında Webo'nın arapasıyla ceza alanında hareketlenen Amini Umar, yakın mesafeden yerden vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
27'nci dakikada Kayserispor'lu Deniz Türüç'ün köşe atışında Laval'ın şutunu kaleci Karcemarskas önledi. Daha sonra Welliton'un ceza alanındaki ikinci şutunu defans uzaklaştırdı.
38'inci dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Wellinton, Mehmet Güven'in müdahalesi ile yerde kaldı. Maçın hakemi Mete Kalkavan beyaz noktayı gösterdi. Atışı kullanan Deniz Türüç, takımına beraberlik golünü kazandırdı: 1-1.
44'üncü dakikada Osmanlıspor atağında, Kayserispor ceza sahasında Hakan Aslantaş, Biofuma ile mücadelesinde topu kayarak kornere attı. Mete Kalkavan bu pozisyonu penaltı olarak nitelendirdi. Uzun süreden itirazlardan sonra atışı Aminu Omar, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 1-2.
55'inci dakikada Aminu Omar'ın pasıyla ceza alanı önünde buluşan Mehmet Güven, yerden düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-3.
66'ıncı dakikada Osamnlıspor atağında Maher, ceza alanına girerken Samba Sow tarafından düşürüldü. Mete Kalkavan bu pozisyonu da penaltı olarak değerlendirdi. Atışı kullanan Webo, topu ağlarla buluşturdu: 1-4.