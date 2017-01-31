Kayserispor Kupaya Hazırlandı

KAYSERİSPOR, hafta sonunda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşılaşacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam etti.



Ligde Fenerbahçe'yi 4-1'lik skorla mağlup eden Kayserispor, izin yapmadan Türkiye Kupası maçı hazırlıklarına başladı. Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen sporcularında takıma katılmasıyla tam kadro Gençlerbirliği maçına hazırlanan Kayserispor'da hafif sakatlığı bulunan Dauglao tedbir amaçlı olarak antrenmana katılmadı.



Teknik sorumlu Sergen Yalçın, antrenman öncesi futbolculara kısa bir konuşma yaptı. Sarı kırmızılı futbolcular, düz koşu ile başladıkları antrenmana kondisyon çalışması ile devam etti.



- Kayseri