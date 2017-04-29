Kayserispor Kötü Gidişe Dur Dedi

Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı - kırmızılı ekip 29. dakikada Mabiala'nın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken 62.dakikada sahneye Kayserispor'un Brezilyalı yıldızı Welliton çıktı ve durumu 2-0'a getirdi. Baskısını sürdüren ev sahibi ekip 83. dakikada Welliton'la skoru 3-0 yaptı ve karşılaşma bu skorla sona erdi.



Vagner Love'un konuk ekipte forma giymediği maçta Aytemiz Alanyaspor gol yollarında etkisiz kaldı. Ev sahibi Kaysersipor bu sonuçla puanını 30 yaptı ve düşme hattından biraz olsun uzaklaştı. Aytemiz Alanyaspor ise 34 puanda kaldı.