Kayserispor Genel Kurulu Ertelendi

KAYSERİSPOR'un bugün yapılması planlanan olağanüstü genel kurul çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.



Mevcut Başkan Recep Mamur'un istifa etmesi ile 24 Aralık'ta seçime giden sarı kırmızılı kulüpte Ahmet Yıldız son dakikada liste hazırlayarak Başkan seçilmişti. Başkan Yıldız günler sonra yeniden olağanüstü genel kurul kararı aldı. Başkanlığa tek aday olan ve il protokolünün desteklediği Erol Bedir sezonun ikinci yarısı için teknik direktör ve sporcu transferi için vekaleten çalışmalara başladı. Bugün yapılması planlanan olağanüstü genel kurul çoğunluk sağlanamaması yüzünden 26 Ocak perşembe günü yine Kadir Has Kongre ve Spor Salonu'nda yapılacak.



- Kayseri