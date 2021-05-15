Kayserispor Fenerbahçe ilk 11 belli oldu! Fenerbahçe'nin ilk 11'inde kimler var?

Kayserispor Fenerbahçe ilk 11 merak edilen konular arasında yer alıyor. Süper Lig'in son haftasında şampiyon olacak takım belli olacak. Kayserispor'la karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'nin ilk 11'i açıklandı! 15 Mayıs 2021 Kayserispor Fenerbahçe ilk 11'leri!

Süper Lig'in 41. haftasında Sivasspor'a 2-1 mağlup olarak liderlik fırsatını kaçıran Fenerbahçe, sezonun son maçında Kayserispor karşısına çıkıyor. Sarı-lacivertliler sahadan galibiyetle ayrılması durumunda Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek.

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için Kayserispor'u yenmesi ve rakipleri Beşiktaş ile Galatasaray'ın mücadelelerini kaybetmesi gerekiyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Kayserispor'da Campanharo, Sapunaru'nun maç kadrosunda olması beklenmiyor. Öte yandan sarı - kırmızılı ekipte eşi doğum yapan Aaron Lennon, İngiltere'ye gittiği için maç kadrosundan çıkarıldı. Fenerbahçe'de İrfan Can, Gökhan, Mesut, Perotti, Sadık sakatlıkları nedeniyle Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE İLK 11

Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Attamah, Paz, Aziz, Kolovetsios, Ramazan, Avramovski, Muhar, Henrique, İlhan

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Sosa, Ozan, Ferdi, Osayi, Pelkas, Valencia