Kayserispor Fenerbahçe hakemi kim oldu? Kayserispor Fenerbahçe VAR hakemi, yan hakemleri kimler?
Süper Lig'in son haftasında maçları yönetecek hakemler belli oldu. Şampiyonun belli olacağı Göztepe-Beşiktaş, Galatasaray-Yeni Malatyaspor ve Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmalarında Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler düdük çalacak. Kayserispor Fenerbahçe yan hakemleri ve VAR hakemi kim? Kayserispor Fenerbahçe maçı hakemi Halil Umut Meler kimdir?
Süper Lig'de 42. haftanın hakemleri açıklandı. Göztepe-Beşiktaş maçını Fırat Aydınus, Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçını ise Cüneyt Çakır yönetecek. Kayserispor-Fenerbahçe maçında Halil Umut Meler düdük çalacak. Geçen hafta görev almayan Aydınus ve Çakır'a düdük verilmesi dikkat çekti. Kayserispor Fenerbahçe hakemi kim oldu?
KAYSERİSPOR FENERBAHÇE HAKEMİ KİM?
Süper Lig'in final haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Lider Beşiktaş'ın Göztepe deplasmanında oynayacağı mücadeleyi Fırat Aydınus, Beşiktaş'ın 2 averaj gerisindeki Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile karşılaşacağı maçı Cüneyt Çakır ve 2 rakibinin 2 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'nin Kayserispor ile karşılaşacağı mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.
- Göztepe-Beşiktaş maçının VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu.
- Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçının VAR hakemi Mete Kalkavan oldu.
- Kayserispor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Alper Ulusoy oldu.
KAYSERİSPOR FENERBAHÇE YAN HAKEMLERİ VE VAR HAKEMİ BELLİ OLDU!
Süper Ligin 42. haftasında 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 20.30'da oynanacak Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe maçını İzmir Bölgesinden Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın 4.Hakemi Onur Özütoprak. Maçın VAR ve AVAR Hakemleri maç günü açıklanacak.