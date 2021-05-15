Kayserispor Fenerbahçe hakemi kim oldu? Kayserispor Fenerbahçe VAR hakemi, yan hakemleri kimler?

Süper Lig'in son haftasında maçları yönetecek hakemler belli oldu. Şampiyonun belli olacağı Göztepe-Beşiktaş, Galatasaray-Yeni Malatyaspor ve Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmalarında Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler düdük çalacak. Kayserispor Fenerbahçe yan hakemleri ve VAR hakemi kim? Kayserispor Fenerbahçe maçı hakemi Halil Umut Meler kimdir?