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Kayserispor- Darıca Gençlerbirliği: 3-1 (Ziraat Türkiye Kupası)

Kayserispor- Darıca Gençlerbirliği: 3-1 (Ziraat Türkiye Kupası)

Stad: Kadir HasHAKEMLER: Abdullah Yılmaz (xx), Serdar Diyadin (xx), Cemal Bingül (xx)KAYSERİSPOR: Muammer (xxx)- Levent (xx), Stevanovic (xx), Mert Ilıman (xx), Anıl (xx), Kubilay (xx) (Dk. 61 Samba Sow xx), Mert Özyıldırım (xx), Umut (xx) (Dk.

Kayserispor- Darıca Gençlerbirliği: 3-1 (Ziraat Türkiye Kupası)



Stad: Kadir Has

HAKEMLER: Abdullah Yılmaz (xx), Serdar Diyadin (xx), Cemal Bingül (xx)

KAYSERİSPOR: Muammer (xxx)- Levent (xx), Stevanovic (xx), Mert Ilıman (xx), Anıl (xx), Kubilay (xx) (Dk. 61 Samba Sow xx), Mert Özyıldırım (xx), Umut (xx) (Dk. 40 Mijalovic xx), Murat (xxx), Traore (xx), Furkan (xx) (Dk. 74 Welliton x)

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Veysel (xx), Cem (xx), İhsan (xx), Hayrullah (xx), İlyas (xx), Metehan (xx), Cafercan (xxx), Sinan (xxx), Gökhan (xx) (Dk. 81 Alper x), Aziz (xx), Serhan (xx) (Dk. 63 Abuzer x)

GOLLER: Dk. 24 Furkan Yaman, Dk. 84 Mijalovic, Dk. 90+4 Murat Duruer (Kayserispor), Dk. 67 Sinan (Darıca Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: İlyas, Cem (Darıca Gençlerbirliği)

PTT 1'inci Lig'de Kayseri Erciyesspor sahasında karşılaştığı  Darıca Gençlerbirliğini  3-1 yendi.

24. dakikada sol kanatta topla buluşan Traore ceza sahası içine koşu yapan Furkan Yaman'a pas attı. Düzgün bir vuruş yapan Furkan topu ağlarla buluşturdu : 1-0

29. dakikada Kayserispor takımında ceza sahası dışında topla buluşan Murat'ın kaleye çektiği şut üstten auta gitti. 30. dakikada Darıca Gençlerbirliği takımında ceza sahası içinde topla buluşan Aziz'in kaleye çektiği sert şutu kalece Muammer kurtardı. İlk yarı ev sahibi ekibin galibiyetiyle kapandı

İKİNCİ YARI

47. dakikada Darıca Gençlerbirliği'nde ceza sahasında topla buluşan Gökhan'ın kaleye çektiği şutu Muammer kornere çeldi. 67. dakikada sağ kanatta Sinan Turan'ın kullandığı serbest vuruşta top ceza sahası içinde sekerek ağlarla buluştu: 1-1

84. dakikada Traore'nin ceza sahası dışındaN çektiği şut Cem Tosun'un eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Mijailovic  takımını 2-1 öne geçirdi. Maçın böyle biteceği sanılırken, 90+4 dakikada topu rakip takımdan alan Mert Özyıldırım'ın kaleye çektiği şutunu kaleci çeldi. Ardından topla buluşan Murat Duruer meşin yuvarladığı filelerle buluşturup, skoru ilan etti: 3-1

- Kayseri

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