Kayserispor'dan Hakeme Tepki

KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir, pazar günü 4-1 mağlup oldukları Osmanlıspor maçının hakemi Mete Kalkavan'a tepki gösterdi, "Mağlubiyetimize direkt neden olmuştur" dedi.



Kulüp Başkanı Bedir, yaptığı yazılı açıklamada Osmanlıspor maçının hakeminin Mete Kalkavan olduğu ilan edildiğinde müsabakaya verilmesinin doğru olmadığını ifade ettiklerini hatırlattı. Başkan Bedir, hakem Kalkavan'ın yönettiği Kayserispor maçlarındaki yanlış kararların aleyhlerine olduğunu iddia ederken de şöyle dedi



"Hakem, Kasımpaşa maçımızdaki düşük gözlemci notuna rağmen, bizim için hayati öneme haiz, Osmanlıspor maçının hakemi olarak atanmıştır. Aleyhimize verilen 2 penaltının birincisinde rakibe hiçbir müdahale yok, topa dokunma var. İkinci penaltıda ise faul varsa bile ceza sahası dışında olduğu 100 metreden bile aleni gözükmektedir. Mağlubiyetin tek sebebi hakem olmayabilir. Ancak birbirine yakın 2 takımdan birisinin 2 haksız penaltıyla cezalandırılması sonucu ezilen takımın galip gelmesinin ne kadar zor olduğu da dikkatten kaçmamalıdır. Yukarıda izah edildiği üzere; hafta sonu oynamış olduğumuz, Osmanlıspor maçını kaybetmemizde asli unsur olan hakem Mete Kalkavan'ı ve düşük nota rağmen ısrarla Kayserispor maçlarına veren MHK'yı, bu serzenişlerimize kulak vermeye ve bir açıklamaya davet ediyoruz. Kulüpler olmadan maç olmayacağını, maç olmazsa organizasyon ve hakeme de gerek olmadığını en iyi TFF ve MHK bilmelidir ve biliyordur. Belli makamlarda oturup, 'bunlar hatadır, olabilir, kulüpler ne derse desin, yetkili biziz' mantığı, hukuki olsa bile adaletli bir tutum değildir. Bu nedenle, yetkililerimizden (TFF-MHK) kamuoyunu ikna edecek bir açıklama yapmasını umuyoruz. Mete Kalkavan'ın hakemliğe devam edip etmeyeceği kararını merak etmekteyiz."



- Kayseri