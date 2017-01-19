Kayserispor'da Transfer Çalışmaları

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un transferde anlaştığı 4 futbolcu, İzmir'de kamp yapan sarı-kırmızılı takıma dahil oldu.



Ligin devre arasında teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getiren sarı-kırmızılı kulüp, Akhisar Belediyespor'dan savunma oyuncusu Douglas Ferreira, Medipol Başakşehir'den orta saha oyuncusu Rajko Rotman, Osmanlıspor'dan orta saha oyuncusu Raheem Lawal ve Boluspor'dan stoper Efe Halil Özarslan ile anlaşma sağladı.



Futbolcular, Süper Lig'in 18. haftasındaki Akhisar Belediyespor maçı için çalışmalarını İzmir'de sürdüren Kayserispor'un kampına katıldı.



Kulübün transfer yasağı nedeniyle lisansları çıkarılamayan futbolcuların, yasağın kalkması durumunda resmi sözleşmeye imza atmaları bekleniyor.