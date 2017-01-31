Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Fransız oyuncu Ryan Isaac Mendes ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı kulüp, Fransa'nın Lille takımından 27 yaşındaki forvet Mendes'i 3,5 yıllığına kadrosuna kattı.
Kayserispor, ara transfer döneminde daha önce Silvestre Varela, Nguemo, Erkan Kaş, Hakan Aslantaş, Douglao, Raheem Lawal, Güray Vural, Rajko Rotman ve Efe Halil Özaslan'ı kadrosuna dahil etmişti.
Kayserispor'da Transfer
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Fransız oyuncu Ryan Isaac Mendes ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Fransız oyuncu Ryan Isaac Mendes ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.