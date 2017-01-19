Kayserispor'da Olağanüstü Kongre Ertelendi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Kulübünün seçimli olağanüstü kongresi, çoğunluk sağlanamadığı için 26 Ocak'a ertelendi.



Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapılması planlanan genel kurula, delegelerden katılım olmadı. Olağanüstü kongre, 26 Ocak Perşembe günü aynı yerde çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek.



Kayserispor'da 24 Aralık'ta yapılan olağanüstü kongrede, Ahmet Yıldız başkanlığındaki yönetim kurulu göreve getirilmiş, Yıldız 31 Aralık'ta görevinden istifa etmişti. Bunun üzerine Kayserispor yönetimi olağanüstü kongre kararı almıştı.