Kayserispor'da Mesut Bakkal İlk Antrenmanını Yaptırdı

KAYSERİSPOR'da Sergen Yalçın'in istifa etmesinin ardından teknik direktörlüğe getirilen Mesut Bakkal, ilk antrenmanına çıktı.



Mesut Bakkal, antrenmandan önce tüm futbolcularla tesislerde bir araya gelerek kısa bir toplantı yaptı. Ankara'da olduğu için Gençlerbirliği maçını tribünden izlediğini belirten Mesut Bakkal, daha sonra hafta sonunda sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek olan takımına ilk antrenmanını yaptırdı. Mesut Bakkal, bu arada yardımcısı Çağdaş Çavuş ve kulüp tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş'la konuştu. Mesut Bakkal, elindeki futbolcu listesini inceledi.



Sarı kırmızılı futbolcuyar, antrenmanda önce düz koşu, daha sonra takım çalışması yaptılar. Antrenmanın 2'nci bölümünde ise,ayak tenisi oynandı. yaptılar. Sakatlığı bulunan Kana Bıyık düz koşu yaparken Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düşen Güray Vural ve Deniz Türüç 'de antrenmanda yer aldı.



- Kayseri