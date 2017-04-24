Kayserispor'da Mesut Bakkal Dönemi Başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, teknik direktör Mesut Bakkal ile sözleşme imzaladı.



Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan başkan Erol Bedir, ligin ikinci yarısında Kayseri şehrinin kenetlendiğini, ilk yarıda alınan 12 puanın üzerine 7 maçta 15 puan eklediklerini belirtti.



Bu çıkışın bir düşüşünün olacağını, şimdi bu dönemi yaşadıklarını dile getiren Bedir, "Devre arasında 10 oyuncu kadroya dahil ettik. Bu süreçte takımla beraber hazırlık kampı yapamadık. Yeni teknik heyet, maddi sıkıntılar olmasına rağmen aşırı gayretle bunlar aşıldı. 7 maçta puansal ve oyunsal performans ortaya çıktı. Daha sonraki 3-4 maçta da bir düşüş yaşadık. Bazı oyunculara transfer teklifi geldiği ve akıllarının karıştığı söyleniyor. İnanın şu ana kadar ne menajerler aracılığıyla ne de oyuncularımıza direkt gelmiş bir transfer teklifi var." diye konuştu.



Sergen Yalçın'ın kendi isteğiyle takımdan ayrıldığını ifade eden Bedir, şöyle devam etti:



"7 maçlık başarılı performansı da 4 maçlık başarısız sonuçları da aynı ekiple elde ettik. Yine bulunduğumuz konumdan da bizi çıkaracak olan bu futbolcu grubu ancak hocamızla yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. Gençlerbirliği'ne mağlup olunca istifa eden Sergen hocayla iyi ayrıldık. Paniğe kapılmaya gerek yok. 6 maçlık bir turnuva başladı, fikstürü belli. 4 maç içeride oynayacağız, 2'sini deplasmanda. Biz birçok yönden olduğu gibi birlik beraberlik olarak da rakiplerimizden öndeyiz."



Sergen Yalçın'la yolları ayırdıktan sonra teknik adam arayışına girdiklerini aktaran Bedir, "Cumartesi geceden itibaren yönetim kurulundan arkadaşlarımızla yaptığımız toplantı neticesinde bir liste hazırlandı. Listenin ilk sırasında yer alan Mesut hocaya ulaştık. 10-15 dakikalık fikir alışverişinden sonra kendileri ekibiyle beraber Ankara'dan yola çıktı. Gece 11-12'de Kayseri'ye geldi ve takımı devraldı. Zaten takımdaki birçok oyuncuyla daha önce çalışmışlığı var. Hocanın ismi belli olduktan sonra da futbol takımımızın da çok ciddi ve pozitif bir tepki verdiğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.



Bakkal: "Anlaşma 15 dakika sürdü"



Teknik direktör Mesut Bakkal da çok iyi bir takıma geldiğini belirtti.



Kayserispor'u yakından tanıdığını vurgulayan Bakkal, şunları kaydetti:



"Anlaşma 15 dakika sürdü çünkü Kayserispor iyi bir takım. Bu sene bir alt ligde çalışmama rağmen üst ligi iyi bilen bir teknik direktörüm. Takımın ikinci yarıdaki periyotta neler yaptığı çok açık ortada. Çok kaliteli oyuncular var. Son dönemde biraz şansızlık yaşamış olabilirler ama kalite kalitedir. Bundan sonraki maçlarda içeride oynayacağımız dört maçta, deplasmanda oynayacağımız iki maçta bu kaliteyi açığa çıkaracağımıza inanıyorum. Zaten inanmadığım yerde olmam. Hem takım hem de camia olarak istediğim, arzu ettiğim bir kulübe keyifle geldim. Ben, her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum."



Konuşmaların ardından Mesut Bakkal, sözleşmeye imza attı.