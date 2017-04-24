Kayserispor'da Mesut Bakkal Dönemi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın istifa etmesinin ardından göreve tecrübeli teknik adam Mesut Bakkal'ı getirdi. Kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, "Bildiğiniz gibi devre arasında hem puan hem yönetim hem ekonomik, moral, motivasyon ve taraftar açısından sıkıntılı bir dönemde görev üstlendik. Ekibimizle birlikte bu güzel şehrin güzel takımını layık olduğu yere getirmek için çaba sarf etmeye başladık. Yaptığımız çalışmalar, futbolcu ve teknik heyetimizin bu konudaki gayreti, ayrılmış olduğumuz hocamızın çalışmaları, şehrin, büyüklerimizin destekleri ve taraftarımızın bizi sahiplenmesiyle birlikte ilk 7 maç Türkiye'nin gündemine oturan bir performans yakaladık. Birinci yarıda alınan 12 puana 7 maçta 15 puan eklemiştik. Bu çıkışın bir duraklaması, bir düşüşü de olacaktı. Başarılı tarafı bir yana bırakalım, şu anki pozisyona bakalım. Birileri diyor ki 'Acaba futbolcuların paraları ödenmiyor da mı performans düştü?' Bizim 24 futbolcumuzun değeri toplam 10 milyon Euro. Normal şartlarda bunun 5 milyon birinci yarı, 5 milyonu ikinci yarı ödenmesi lazım. Fakat birinci yarıdaki sıkıntılardan dolayı ancak 1,4 milyon Euro ödenebilmiş. Biz gücümüzün üzerinde para vermek durumunda kaldık. Çok ciddi mesailer harcayarak, ciddi ödemeler yaptık. Halihazırda tüm futbolcularımıza ödenmiş olan para miktarı yüzde 65 civarında. Biz bunların tamamını 31 Mayıs'ta ödemeyi planlıyoruz. Bununla ilgili kaynakları da ayarlamış durumdayız. Özetle parasal nedenlerle bir performans düşüklüğü olduğunu söyleyemeyiz. 'Transfer teklifleriyle kafaları karışmış olabilir' deniliyor. Bütün samimiyetimle söylüyorum, hiçbir futbolcumuzla ilgili gelen bir transfer teklifi yok" diye konuştu.



"SERGEN HOCA İLE TATLI BİR ŞEKİLDE AYRILDIK"



Sergen Yalçın'ın hedeflediği puana ulaşamaması nedeni ile ayrılmak istediğini söyleyen Kulüp Başkanı Bedir, "Hocamızla yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. Osmanlıspor maçından sonra hocayla konuştuğumuzda kendisine bir hedef koydu. Dedi ki, 'Gençlerbirliği ve Alanya maçında istediğim puanları alamazsam ben ayrılmak istiyorum. Bu şehri de sizi de çok seviyorum. Öyle bir zamanda ayrılayım ki size de fırsat vereyim.' Kafasındaki puan da minimum 4'tü. Gençlerbirliği'ne yenilip de onu tutturamayınca bir hafta önceden bize şans vermek istedi. Tatlı bir şekilde ayrıldı" dedi.



"YENİ HOCA İSMİNİ DUYAN FUTBOLCULAR POZİTİF TEPKİ VERDİ"



Mesut Bakkal ile anlaşılmasının ardından futbolcuların pozitif tepki verdiğini ve bunu artı olarak değerlendirebileceklerini kaydeden Bedir, "Takımın geldiği bu noktada Cumartesi günü itibariyle güzel birliktelik yaşadığımız, şehre uyum sağlayan, bizim de sevdiğimiz önceki hocamız Sergen Hoca ile yolları ayırdıktan sonra hoca arayışına girdik. Çünkü zamanımız da yoktu. Yönetim kurulu arkadaşlarımız acilen toplantıya çağrıldı, tüm alternatifleri masaya yatırdılar. Raporlar bana ulaştıktan sonra listenin birinci sırasında yazılan Mesut Hoca'ya telefon açtım. 10-15 dakikalık görüşmenin ardından kendileri Ankara'dan ekibiyle birlikte yola çıktı. Bugün takımı teslim alacak şekilde göreve başladı. Zaten takımdaki birçok oyuncuyla daha önceden çalışmışlığı var. Hoca ismi belli olduktan sonra futbol takımımızın da çok ciddi pozitif tepki verdiğini söyleyebilirim. Bunu da 6 maçlık turnuvada artı puan olarak değerlendirebiliriz" şeklinde konuştu.



BAKKAL: "İSTEDİĞİM TAKIMA GELDİM"



Kayserispor'da olduğundan dolayı mutluluğunu dile getiren Teknik Direktör Mesut Bakkal ise takımı hak ettiği yerde tutacaklarını söyledi. Bakkal, "Çok iyi bir takıma geldim. Anlaşmamız başkanın dediği gibi 15 dakika sürdü. İyi bir takım. Bu sene alt ligde çalışmama rağmen üst ligi iyi tanıyan bir teknik direktörüm. Takımın ikinci yarıdaki periyotta neler yaptığı çok açık ortada. Çok kaliteli oyuncuları var. Son dönemlerde biraz şanssızlıklar yaşayabilirler ama kalite kalitedir. Bundan sonraki maçlarda açığa çıkaracağımıza inanıyorum. Bu takım iyi olacaktır. Burada olduğum için mutluyum. Hem camia hem takım olarak arzu ettiğim bir kulüp. Artık fazla konuşma zamanı değil, iş yapma zamanı. Çok önemli maçlar oynayacağız. İnşallah ligin sonunda Kayserispor takımı hak ettiği yerde kalacaktır" dedi.



Önümüzdeki hafta oynayacakları Alanyaspor maçını da değerlendiren Bakkal, "Ligde her maç önemli. 3 büyükleri yendiğimiz zamandan sonra bir düşüş yaşandı. Bundan sonra alacağımız her puan, puandır. Alanya maçı da bunlardan bir tanesidir. Biraz coşkuyu ortaya çıkarmamız gerekiyor. Bunu yapabilecek enerjimizin olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.



(Turan Bulut / İHA)