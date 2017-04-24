Kayserispor'da Mesut Bakkal Dönemi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın'dan boşalan koltuk için, prensipte anlaşma sağlanan Mesut Bakkal koltuğu devralacak.

Kayserispor'da Mesut Bakkal Dönemi

Kayserispor'da Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından Sergen Yalçın'ın istifa etmesi ile teknik direktörlük görevi için Mesut Bakkal ile prensipte anlaşma sağlandı. Bugün kente gelen tecrübeli hoca, Kulüp Başkanı Erol Bedir ile bir toplantı yapacak. Görüşme olumlu geçtiği takdirde Mesut Bakkal, sarı-kırmızılıların yeni teknik direktörü olacak.

Daha önce TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Sivasspor'un teknik direktörlüğü görevini yürüten Mesut Bakkal, anlaşma sağlanırsa kariyerinde ilk defa Kayserispor'u çalıştıracak.


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