Kayserispor'da İkinci Yarının İlk Haftasında 4 Oyuncu Forma Giyemeyecek

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına 14 Ocak Cumartesi günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da ligin ilk yarısını lider kapatan Medipol Başakşehir maçı ile başlayacak. Sarı-Kırmızılı takım bu maç öncesinhde hazırlıklarını Antalya'da kamp yaparak sürdürürken, 4 önemli oyuncusunun bu maçta forma giyemeyecek olması sıkıntı oluşturuyor.



Toplam 16 takımın katılacağı Afrika Uluslar Kupası bu sezon 14 Ocak ile 5 Şubat arasında yapılacak. Turnuva Gabon'da yapılacak. Bu turnuva Türkiye'de bir çok takımı olumsuz etkilerken bu takımların başında Kayserispor geliyor. Sarı-Kırmızılı takımdan 2 oyuncu bu turnuvada forma giymek için milli takımlarının yolunu tuttu. Samba Sow turnuvada D Grubu'nda yer alan Mali'de, Alain Traore ise A Grubu'nda yer alan Burkina Faso'da forma giyecek. Bu iki oyuncu ikinci yarının ilk maçı olan Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecekler. Takımlarının turnuvada göstereceği performansa göre bu iki oyuncunun dönüşüde gecikecek. Sözleşmesini tek taraflı fesh eden ancak yeniden anlaşma zemini arayan Nakoulma yeniden sözleşme imzalarsa bu oyuncuda yine Burkina Faso milli takımı ile turnuvada boy gösterecek.



İki oyuncu sarı kart cezalısı



İkinci yarının ilk maçı öncesinde Kayserispor'da eksikler bu iki oyuncu ile sınırlı değil. İkinci yarının son haftasında oynanan Kardemir Karabükspor maçında sarı kart gören takımın en önemli isimlerinden Larrys Mabiala ile Deniz Türüç cezalı duruma düşmüştü. Dört sarı kart sınırına gelen iki oyuncuda ikinci yarının ilk haftasında takımdaki yerlerini alamayacak. Kayserispor, transfer çalışmalarını sürdürürken hem Afrika Kupası'na giden oyuncularını hemde cezalı oyuncularını düşünerek kadro yapılanmasını planlayacak. - KAYSERİ