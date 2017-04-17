- Kayserispor'da Gençlerbirliği hazırlıkları devam ediyor

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın:

"Telafisi olmayan son 7 hafta"



KAYSERİ - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacak olan Kayserispor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam ederken Teknik Direktör Sergen Yalçın, "Telafisi olmayan maçlar oynayacağız son 7 haftada. İyi çalışıp, kazanıp biran evvel Kayserispor'un kümeden kalmasını sağlayacağız" dedi.

Gençlerbirliği maçından istediği sonuçla dönerek çıkışa geçmek isteyen sarı-kırmızılılar, deplasmanda oynayacakları maçın hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki futbolcular, kulüp tesislerinde yaptıkları antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından kondisyon çalıştı.

Gençlerbirliği maçından itibaren çıkışa geçmek istediklerini ifade eden Kaleci Muammer Yıldırım, "Bir kötü gidişatımız oldu, istemediğimiz bir gidişat tabi ki de. Verilen ara bizim için iyi oldu. Bu kötü gidişatı durdurmak için motivasyon açısından biraz moralimiz yerine geldi. Bu hafta Gençlerbirliği maçı var. gerçekten çok iyi hazırlanıyoruz. Hocamızla beraber çok iyi analiz edeceğiz, tekrardan Kayserispor'u istediği noktaya getireceğiz. 3 puan aldığımız maçları tekrardan yaşatacağız inşallah taraftarlarımıza. Hedefimiz Gençlerbirliği maçından başlayarak 3 puanlar alarak alt sıralardan tamamen kurtulup yukarılara tırmanmak" dedi.

Kayserispor'un başarılı oyuncusu Deniz Türüç ise Gençlerbirliği maçının önemine değinerek, "Çok önemli bir hafta olacak bizim için. Önce Gençlerbirliği ve sonra Konyaspor'u yendiğimizde çok iyi işler yapmış olacağız, rahatlayacağız. 33-34 puanla ligi bitireceğimizi düşünüyorum. O puanlara ulaştığımızda lig bitmiştir. Hedeflerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Takım çok çalışıyor. İnşallah daha iyi çalışıp daha iyi yerlere geliriz" ifadelerini kullandı.

"Gençlerbirliği maçından mutlaka puanla dönmemiz gerek"

Oynayacakları Gençlerbirliği maçından mutlaka puanla dönmek istediklerini kaydeden Teknik Direktör Sergen Yalçın, "7 haftalık süreç çok uzun bir süreç değil. Bundan sonra ara da olmayacağını düşünürsek arka arkaya oynayacağız. Oynadığımız son 3 maç bizim için iyi geçmedi. İstediğimiz sonuçları alamadık ama futbolda bunlar normal şeyler. Sonuçta geldiğimiz nokta ile şu anki nokta arasında ciddi bir fark var. pozitif yönden bakmak lazım. Hafta sonu da zor bir maç oynayacağız Gençlerbirliği ile. Bu hafta iyi bir hazırlık dönemi geçirip mutlaka oradan puan veya puanlarla dönmemiz gerekecek. Sonra içeride Alanya ile maçımız var, o da bizim için çok önemli" dedi.

"Telafisi olmayan son 7 hafta"

Daha iyi çalışarak biran evvel Kayserispor'un kümede kalmasını sağlamayı hedeflediklerini sözlerine ekleyen Yalçın, "Telafisi olmayan maçlar oynayacağız son 7 haftada. Biz takım olarak iyi bir durumda olduğumuzu düşünüyoruz. Sakatımız yok, bir tane cezalımız var. İyi hazırlanıp Kayserispor'a yakışır biçimde en iyi şekilde bitirmek için takım olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ligi biran evvel bitirip rahatlamak istiyoruz. Stresli maçlar olacak doğal olarak ki biz böyle maçlara alışığız. Bizim için bir problem yok. İyi çalışıp, kazanıp biran evvel Kayserispor'un kümeden kalmasını sağlayacağız" şeklinde konuştu. Yalçın ayrıca ligde kalma barajının ise 34 yada 35 puan olacağı tahmininde bulundu.

Gençlerbirliği - Kayserispor karşılaşması 22 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.