- Kayserispor'da Gençlerbirliği hazırlıkları devam ediyor



KAYSERİ - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacak olan Kayserispor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Ligin ikinci yarısında Sergen Yalçın'ın göreve gelmesiyle aldığı sonuçlarla adından söz ettiren Kayserispor, son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla düşüşe geçti. Gençlerbirliği maçından istediği sonuçla dönerek kötü gidişe son vermek isteyen sarı kırmızılılar, deplasmanda oynayacakları maçın hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki futbolcular, kulüp tesislerinde yaptıkları antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ve güç depoladı.

Gençlerbirliği - Kayserispor karşılaşması 22 Nisan Cumartesi günü saat 19: 00'da Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.