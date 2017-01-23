Kayserispor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 6. ve son haftasında 26 Ocak Perşembe günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Sarı-kırmızılı ekibin Kadir Has Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce teknik direktör Sergen Yalçın, basın mensuplarına açıklamada bulundu.



Kayserispor için yeni bir dönemin başladığını ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:



"Hepimiz için yeni bir dönem. Ligdeki pozisyonumuz çok sağlıklı değil ama sezonun bitimine uzun bir süre var. Oynayacağımız çok müsabaka bulunuyor. Bu süre zarfında tek isteğimiz halkın bize, özellikle takıma destek olması. Bu bizim için çok önemli. Bu süreçte taraftarımıza çok ihtiyaç olacak. Camia olarak güzel bir beraberlik sağlayabilirsek inşallah Kayserispor'u olması gereken yere getirebiliriz."



"Oynayacağımız maçların telafisi yok"



Kayserispor'un Spor Toto Süper Lig'de telafisi olmayan maçlara çıktığını dile getiren Yalçın, "Türkiye Kupası, çok tercih ettiğimiz bir yer değil ama bir şekilde oynayacağız. Lig, bizim için daha öncelikli durumda. Bu yüzden hafta sonu yapacağımız Fenerbahçe maçı daha önemli. Oynayacağımız maçların telafisi yok. Mutlaka puan ya da puanlar almak zorundayız. Bu doğrultuda hazırlanacağız. Yeni transferler de yaptık. Son oynadığımız Akhisar Belediyespor maçı nispeten olumlu geçti. Biraz daha dikkatli olsaydık kazanabilirdik." ifadelerini kullandı.