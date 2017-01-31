Kayserispor'da 3 Ayrılık

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da 3 futbolcu kiralık olarak başka kulüplere gönderildi. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 3 futbolcunun kiralık olarak gönderildiğini açıkladı. Açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızdan Mert Ilıman Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a, Mert Özyıldırım MKE Ankaragücü'ne ve Furkan Yaman da Nazilli Belediyespor'a kiralanmıştır. Ayrıca oyuncumuz Anıl Karaer'den de kendisine kulüp bulması istenmiştir" denildi. - KAYSERİ