Kayserispor Çok 'Mesut'

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında, Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde ilk maçına çıkan Kayserispor, konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek alt sıralardan kurtulma yolunda kritik 3 puanın sahibi oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR 10. dakikada gelişen Kayserispor atağında sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda kale önünde Welliton'un vuruşu yandan auta çıktı.



19. dakikada Kayserispor atağında Erkan'ın ön direğe yaptığı ortada savunmanın uzaklaştıramadığı topa Varela'nın gelişine vuruşunda ceza sahası içerisinde Mabiala topa dokunda ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. (1-0)



22. dakikada ani gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Emre Akbaba'nın pasıyla topla buluşan Fernandes'in ceza sahası sol köşesinden yaptığı sert vuruşta top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.



45. dakikada gelişen Kayserispor atağında defansın arkasına sarkan Welliton'a yaptığı müdahale nedeniyle Omeruo direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



50. dakikada gelişen Kayserispor atağında savunmanın arkasına atılan topla sağ çaprazda buluşan Umut'un vuruşunda kaleci Haydar topun sahibi oldu.



62. dakikada ani gelişen Kayserispor atağında Lawal'ın savunmanın arkasına attığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Welliton'un düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0



65. dakikada gelişen Kayserispor atağında sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda topa yükselen Levent'in kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.



75. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Santos'un vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.



77. dakikada gelişen Kayserispor atağında Nguemo'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.



83. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında ceza sahasında topla buluşan Efecan'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.



84. dakikada ani gelişen Kayserispor atağında Nguemo'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Welliton'un şutunda top ağlarla buluştu. 3-0



88. dakikada gelişen Kayserispor atağında ceza sahasında topla buluşan Nguemo'nun vuruşunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.



90. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında savunmanın arkasına atılan topla buluşan Fernandes'in sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Muammer köşeden topu çıkardı.



KÜNYE



Stat: Kadir Has



Hakemler: Halil Mutlu Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx



Kayserispor: Muammer xx, Levent xx, Rotman xx, Mabiala xxx, Sow x (Kubilay dk. 79 x), Umut Bulut xx, Welliton xxx, Lawal xx (Nguemo dk. 69 xx), Varela xx (Mendes dk. 69 xx), Erkan xx, Hakan x



Yedekler: Ahamada, Umut Sönmez, Traore, Efe



Teknik Direktör: Mesut Bakkal



Aytemiz Alanyaspor: Haydar x, Sackey xx, Efecan x, Emre Akbaba x (Plet dk. 73 x), N'sakala xx, Santos x, Emre Nafiz x (Cenk dk. 61 x), Tzavellas x, Omeruo x, Fernandes xx, Gassama xx



Yedekler: Zlamal, Berkan, Birol, Landel, Taha



Teknik Direktör: Saffet Susic



Goller: Mabiala (dk. 19), Welliton (dk. 62 ve 84) (Kayserispor)



Sarı kartlar: Erkan, Rotman, Welliton (Kayserispor), Sackey, Fernandes, Santos (Aytemiz Alanyaspor)



(Ali Göç - Turan Bulut / İHA)