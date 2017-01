Kayserispor-Beşiktaş: 1-1

STAD: Kadir Has



HAKEMLER: Çağatay Şahan (xx), Volkan Narinç (xx), Cumhur Altay (xx)



KAYSERİSPOR: Muammer (xx)- Hakan (xx), Douglao (xx) (Dk. 46 Levent xx), Mabiala (xx), Erkan (xx), Kubilay Sönmez (xx), Nguemo (xx), Deniz (xx) (Dk. 46 Varela xx), Umut Sönmez (xx), Onur (xx)-Furkan (xx) (Dk. 58 Welliton xx)



BEŞİKTAŞ: Utku (xx)-Mitroviç (xx), Atınç (xx), Rhodolfo (xx), Fatih (xx), Veli (xx), Gökhan İnler (xx), Necip (xx), Aras (xx), Sedat (xx) (Dr. 87 İbrahim Anıl ?)-Ömer Şişmanoğlu (xx) (Dk. 15 Muhammed Enes x) (Dk. 72 Oğuzhan x)



GOLLER: Erdem Dk. 25 (Kayseri), Sedat Dk. 22 (Beşiktaş)



SARI KARTLAR: Dk. 30 Atınç, Dk. 75 Necip (Beşiktaş), Dk. 71 Varela (Kayserispor)



Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde, Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya gelen Kayserispor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.



13'üncü dakikada Beşiktaş ceza alanına soldan yapılan ortada Douglao, önünden geçen topa dokunamadı ve meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.



22'nci dakikada Veli'nin pasında ceza alanı ön çizgisinde buluşan Sedat, sert ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını öne geçirdi: 0-1.



25'inci dakikada gelişen Kayserispor atağında topu önünde bulan Erdem, ceza alanı ön çizgisinden şık bir vuruşla takımına beraberliği getiren golü attı: 1-1.



28'inci dakikada ceza sahasına girmeden şansını deneyen Kubilay'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla Beşiktaş kalesinin yanından auta çıktı.



41'inci dakikada Furkan'ın ceza alanı içerisine yaptığı ortada meşin yuvarlağa kaleci Utku uzandı, ancak müdahale edemedi. Kayserisporlu Kubilay'dan önce Atınç topu kale çizgisi önünden uzaklaştırdı.



55'inci dakikada gelişen Kayserispor atağında ceza alanı içinde Varela ile çarpışan genç kaleci Utku kısa süreli bir sakıtlık geçirdi.



60'ıncı dakikada gelişen Kayserispor atağında, Hakan'ın yaptığı ortada topla buluşan Umut Sönmez'in vuruşunda meşin yuvarlağa zorlukla müdahale eden Utku, gole izin vermedi.



78'inci dakikada Kayserispor baskılı geldi. Ceza alanına yapılan ortada topa müdahale etmek isteyen Utku boşa çıktı ve meşin yuvarlak, Welliton'un önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşu, üstten auta çıktı.



84'üncü dakikada Kayserispor çok oyuncuyla Beşiktaş ceza alanına geldi. Topla buluşan Welliton'un vuruşunda kaleci Utku topu çeldi. Dönen topa tekrar Varela vurdu, ancak yine Utku topu çelmeyi başardı, ardından Levent'in vuruşunu ise defans uzaklaştırdı.



86'ncı dakikada Hakan'ın ceza alanı içine yaptığı ortada defans topu uzaklaştırdı. Topla buluşan Kayserisporlu Erdem'in sert vuduşu, az farkla üstten auta çıktı.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kayserispor ile Beşiktaş, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.



MAÇTAN NOTLAR



Beşiktaş kafilesinin uçağı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan sabah saatlerinde hareket etti. Ancak Kayseri'deki kötü hava şartları nedeniyle Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak, Adana Havalimanı'na indi ve kafile, karayoluyla Kayseri'ye ulaştı. Kafile, otele yerleşmeden Kadir Has Stadı'na geldi. Taraftarlar maça ilgi göstermedi. Kayserispor'u yaklaşık bin 200, Beşiktaş'ı da 100 taraftarı statta destekledi.



