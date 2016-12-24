Kayserispor Başkanlığına Ahmet Yıldız Getirildi

Kayserispor'un olağanüstü genel kurulu yapıldı. Başkanlığa kulüp futbol şube sorumlusu Ahmet Yıldız getirildi. Görevinden bir süre önce istifa eden eski başkan Recep Mamur ve yönetim kurulu üyeleri genel kurula katılmadı.



Kayserispor Kulübünün Başkan Recep Mamur ve yönetim Kurulu'nun istifası üzerine bugün Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde yapılan genel kuruluna il yöneticileri ve eski yöneticileri gelmedi. Çoğunluğa bakılmaksızın az sayıda üyenin katılımıyla yapılan genel kurulda divan başkanlığına TÜFAD Kayseri Şubesi Başkanı Osman Yozgat ve sarı - kırmızılı kulübün eski futbolcularından Mustafa Türkmen ve Mehmet Aşık katip üye olarak seçildi. Divan Başkanı Osman Yozgat yaptığı açıklamada Bu tablo, Kayserispor'un olması gereken genel kuruluna benzemiyor diye konuştu.



Kayserispor'un faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kurulu raporunu okuyan Ahmet Yıldız, Sarı kırmızılı kulübe gösterilen ilgisizliğe isyan ederek, Bir buçuk milyonluk şehirde gördüğünüz gibi bir aday bile çıkmıyor. Recep Mamur gitsin diyenlerin gözleri aydın. Hariçten gazel okuyanlar nerede . Bu şehrin takımı maalesef yalnız bırakılıyor. Bu gidişat iyi değil. Yönetimin yardım ve destek çağırılarına kimse kulak vermedi. Bu durumu sorumlusu yönetimi yalnız bırakanlardır dedi.



Genel kurulda sarı kırmızılı kulübün gelir ve giderinin 72 milyon TL olduğu belirtilidi.



Bu arada seçim maddesine geçilirken kulüp başkanı Recep mamur, Oğuz Ortaköylüoğlu ve Mehmet Hızlıer'in talip çıkmaması halinde görevin kalacağı yönetim kurulunda bulunmayacaklarına dair verdikleri dilekçeler okundu. Divan heyeti aday olmadığı için genel kurulu kapatmaya hazırlanırken son anda verilen liste ile kulüp başkanlığına halen kulüp futbol şube sorumluluğunu yürüten Ahmet Yıldız Başkanlığı'nda bir liste verildi ve genel kurulca oylanan Kayserspor'un yönetim kurulu belirlendi. Yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu



"Ahmet Yıldız (Başkan), Mehmet Hızlıer, Hüsamettin Üge, Ender taraf, Yusuf Üge, Mustafa Türkmen, Mehmet Polat, Arif Miraboğlu, Reşat Soy, Nail Kaya ve Mehmet Akı"



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Kayserispor Genel Kurul öncesi



-Genel Kurulda Divan Kurulu Üyesi seçimi



-Genel Kurul oylamasının yapılması



-Genel detaylar



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