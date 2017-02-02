Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Melikgazi Belediyesi İletişim Merkezi'nde

Kayserispor Başkanı Erol Bedir ve yönetim kurulu üyeleri Melikgazi Belediyesi İletişim Merkezi'ni gezerek görevleri, uygulaması ve çalışma tekniği hakkında bilgi aldılar.



Melikgazi Belediyesi'nin çalışmaları, yatırımları ile isminin her zaman gündemde olduğunu ve vatandaşlardan da haklı olarak övgü dolu sözler aldığını ifade eden Kayserispor yöneticileri; bir kurumun en önemli unsurunun iletişim ve halkla ilişkiler olduğunu söyledi. Özel şirketlerde müşteri memnuniyetinin nasıl önemli ise kamu kurum ve kuruluşların da hizmet verdiği vatandaşlar arasında diyalog kopukluğunun başarısızlığa sebep vereceğini ifade eden Kulüp Başkanı Dr. Erol Bedir, "Melikgazi Belediyesi'nin her zaman hemşehrileri ile iç içe olmuş ve günün getirdiği teknolojik gelişmeler ile de bunu daha da güçlendirmiştir" dedi.



Kayserispor Başkanı Erol Bedir ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretlerinden son derece mutlu olduklarını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Yöneticilerini Melikgazi İletişim Merkezi'ni gezdirerek birimin nasıl çalıştığı hakkında bilgiler vererek bu uygulamanın yine örnek ve referans olacağını kaydetti. - KAYSERİ