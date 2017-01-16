Kayserispor Başkan Adayı Bedir'in Anne Acısı

KAYSERİSPOR Başkan adayı Dr. Erol Bedir'in, bir süredir rahatsız olan annesi 78 yaşındaki Melek Bedir yaşamını yitirdi.



Hunat Camii'nde kılınan cenaze namazına il protokolü, sağlık ve spor camiasından birçok kişi katıldı. Yakınlarıyla birlikte taziyeleri kabul eden Kayserispor Başkan adayı Erol Bedir'in hayli üzgün olduğu görüldü. Cenaze namazının ardından Melek Bedir'in cenazesi, Şehir Mezarlığında toprağa verildi.



