Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: 3-0
STAT : Kadir HasHAKEMLER : Halil Umut Meler (xxx), Emre Eyisoy (xxx), Cevdet Kömürcüoğlu (xxx)KAYSERİSPOR: Muammer (xxx)- Hakan Aslantaş (xxx), Levent (xxx), Mabiala (xxx), Erkan Kaş (xxx), Samba Sow (xx) (Dk.78 Kubilay Sönmez x), Lawal (xxx) (Dk.68 N Guemo xx), Rotman (xxx), Varela (xx) (Dk.
STAT : Kadir Has
HAKEMLER : Halil Umut Meler (xxx), Emre Eyisoy (xxx), Cevdet Kömürcüoğlu (xxx)
KAYSERİSPOR: Muammer (xxx)- Hakan Aslantaş (xxx), Levent (xxx), Mabiala (xxx), Erkan Kaş (xxx), Samba Sow (xx) (Dk.78 Kubilay Sönmez x), Lawal (xxx) (Dk.68 N Guemo xx), Rotman (xxx), Varela (xx) (Dk.69 Mendes xx), Umut Bulut (xxx), Wellinton (xxxx)
AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar (x)- Gassama (x) Omeduo (x),Tzavellas (x), Emre Nefiz (x)(Dk.61 Cenk Ahmet x) Isaac (xx), Emre Akbaba (xx) (Dk.70 Plet x), Candelas (xx), Efecan (xx), N Sakala (xx), Fernandes (xx)
GOLLER: Dk.19 Mabiala, Dk 63, Dk.83 Wellinton (Kayserispor)
KIRMIZI KART: Dk.45 Omeruo (Aytemiz Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Erkan Kaş, Rotman, Wellinton (Kayserispor), İsaac, Fernandes, Candelas (Aytemiz Alanyaspor)
SPOR Toto Süper Lig'de Kayserispor 6 hafta sonra sahasında, Aytemiz Alanyaspor maçıyla birlikte yeniden galibiyetle tanıştı: 3-0.
9'uncu dakikada Kayserispor'un kullandığı korner atışında Levent Gülen'in ceza alanı içindeki kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
19'uncu dakikada Kayserispor atağında Varela'nın ceza alanı dışından şutu, ceza alındaki bekleyen Mabila'nın ayaklarından konuk takım filelerine gitti: 1-0.
21'inci dakikada Aytemiz Antalyaspor atağında Fernandes, cezaalanına sokuldu. Çaprazdan şutu, direkten döndü.
26 dakikada Kayserispor'da Welliton, kaleci Haydar ile Tzavellas'ın arasına girdi. Kaleci Haydar son zanda topa sahip oldu.
42'nci dakikada Erkan Kaş'ın kullandığı serbest atışı kaleci Haydar son anda kornere yumrukladı.
45'inci dakikada Kayserispor'da Welliton ceza alanına girerken Omeruo tarafından düşürüldü. Orta hakem Halil Umut Meler, Omeruo'ya kırmızı kartı göstererek, oyun dışı bıraktı. İlk yarı Kayserispor'un üstünlüğüyle kapandı.
49'uncu dakikada Kayserispor atağında Umut Bulut'un ceza alanı dışından şutu kaleci Haydar'da kaldı.
53'üncü dakikada Aytemiz Alanyaspor serbest atış kazanda. Emre Akbaba'nın şutu barajdan döndü.
55'inci dakikada Kayserispor atağında Varele ceza sahasında Gassama'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Meler bu pozisyonda oyunu devam ettirdi.
63'üncü dakikada Kayserisporlu Lawal'ın ara pasıyla hareketlenen Welliton, yerden bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.
83'üncü dakikada Kayserispor atağında Wellinton, kaleci Haydar'ın altından meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0.