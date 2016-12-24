Kayserispor'a hayırlı olsun ziyaretleri



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve ilçe belediye başkanları, Kayserispor Kulübü'nü ziyaret ederek yeni başkan Ahmet Yıldız'a hayırlı olsun dileklerini iletirken, sarı kırmızılı oyunculara yarın oynayacakları Karabükspor maçı öncesi moral verdiler. Başkan Çelik, yarınki karşılaşma nedeniyle raylı sistem araçlarının maç saati ve sonrası ücretsiz olacağını müjdeledi.



Sarı kırmızılı kulübün bugün yapılan genel kurulu sonrası, Kayseri Büyükşehir Belediye başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye başkanı Ahmet Çolakbayrak ve Talas Belediye başkanı Mustafa Palancıoğlu, kayserispor'un Karpuzatan tesislerine adeta çıkartma yaptı. Bir süre önce kulüp onursal başkanlığından istifa eden Mustafa Çelik ve ilçe belediye başkanları, görevi bu gün üstlenen yeni başkan Ahmet Yıldız'a hayırlı olsun dileklerini ileterek,"Her konuda yanında ve desteğiz dediler.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de yeni yönetim kurulu ve sarı kırmızılı oyunculara selamını ileten Büyükşehir belediye başkanı Mustafa Çelik ve ilçe beledi başkanları, futbolcularla bir araya geldiler. Çelik, sarı kırmızılı oyunculara, Lig henüz bitmedi. Size güveniyoruz. Karabükspor maçını kazanarak,iyi bir başlangıç yapmanızı bekliyoruz. İl yöneticileri olarak yanındayız" mesajını verdi. Daha sonra başkanlar ve futbolcular hatıra fotoğrafı çektirdi.