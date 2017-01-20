Kayserispor 8 Transferle Güçlendi

SERGEN Yaçın'ı sarı kırmızılı takımının başına getiren Kayserispor, 12 milyon TL ödeyerek transfer yasağını kaldırdıktan sonra kadrosunu 8 futbolcu alarak güçlendirdi.



Kadroya Douglas Ferreira (Daglao), Adewole Raheem Lawal, Güray Vural, Rajko Rotman, Hakan Aslantaş, Efe Özaslan, Erkan Kaş ve son olarak Porto'lu Silverstre Varela 'yı transfer ederek güçlendiren Kayserispor'un biri santrafor biri orta saha olmak üzere 2 futbolcu daha alıp ara transferi kapatacağı bildirildi.



EROL BEDİR: "OYUNCULARIN TÜM ALACAKLARI ÖDENDİ"



Kayserispor başkan adayı Erol Bedir, sarı kırmızılı takımı içinde bulunduğu mali ve manevi sıkıntıdan kurtarmak için çaba harcadıklarını, iç transferde tüm oyuncuların alacaklarını ödediklerini anlatırken şöyle konuştu:



"Yönetimi devralmadan önce hemen hemen tüm futbolcu kadrosu alacakları nedeniyle sözleşme fesih hakkına sahipken,yapılan görüşme ve ödemeler sonucu önceden fesih işlemi yapan Nakoulma ve Mijailoviç hariç diğer bütün futbolcular kadroda tutulmuştur. Takımımızın puan açısından içerisinde bulunduğu durumun aşılması içinse takımın başına Sergen Yalçın getirilmiş ve teknik heyetin yapmış olduğu tespitler sonucunda eksik yerlere transfer çalışması yapılmış ve 8 futbolcuyla anlaşılmış olup, 1-2 futbolcu ile de görüşmeler sürdürülmektedir. Takıma takviye için yapılan transfer görüşmeleri sırasında ortaya çıkan 12 milyonluk federasyon borcu ise çok sürpriz bir şekilde karşımıza çıkmıştır. Yapılan transferlere lisans çıkarmak için bu bedelin federasyona yatırılması ve SGK ve maliyeden de borçsuz kağıdının alınması da yasal zorunluluktu. Kadromuza alınan Douglas Ferreira (Daglao), Adewole Raheem Lawal, Güray Vural, Rajko Rotman, Hakan Aslantaş, Efe Özaslan, Erkan Kaş, Porto'dan Silvestre Varela'nın lisansları çıkartılarak yarın oynanacak Akhisar Belediyespor maçında görev yapmalarına bir engel kalmamıştır."



Erol Bedir, Akhisar maçı sonrası izinden geç dönen ve henüz takımın antrenmanlarına katılmamış olan Welliton'un durumunu kadro şişkinliği üzerine takımdan ayrılacabileceğini belirtti.



Öte yandan Kayserispor'un forvet olarak Bursaspor'lu Necid üzerinde ısrarla durduğu da ifade edildi.