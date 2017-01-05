Kayserispor 3 Eksikle Kampa Girdi





Kayserispor'un Antalya Belek kampı 3 eksikle başladı. Afrika Kupası'na giden Samba Sow, Traore ve Nakoulma kampa katılmadı. Sarı kırmızılı ekibin teknik direktörlüğüne getirilen Sergen Yalçın ise, yarın Antalya kampında mukavele imzalayacak. Bu arada iç transferde sarı kırmızılı oyuncuların sezon başından bu yana yapılamayan transfer alacaklarının tümü ödendi.



Kayserispor Başkan adayı Erol Bedir, yönetim kurulu listesinde yer alacak yeni isimlerle birlikte Antalya kampını ziyaret edeceklerini, teknik direktör Sergen Yalçın'a hayırlı olsun diyeceklerini söyledi.



Bedir, "Göreve talip olduğumuzu açıkladıktan bu yana, başta üç büyük kulüplerin başkanları olmak üzere şimdiden tebrik telefonları aldık. Kendileriyle ara transfer konusunda görüşmelerimiz oldu. Hepsinden de olumlu yanıtlar aldık. Şehir kenetlendiği takdirde mali borçların altından el birliğiyle kalkarız. Şu anda Kayserispor kulübü, mevcut borç miktarıyla, Süper Lig takımları arasında en az borcu olan takımlar arasındadır. Biz gücümüzü taraftarımızdan ve kentin yöneticilerinden alacağız. Sürenin kısa olması nedeniyle teknik direktörümüzün de onayı doğrultusunda transferi çözümleyeceğiz. İç transferde sorunumuz şimdilik yok. Oyuncularımıza gerekli ödemeleri kamp sırasında yaptık" dedi.



Öte yandan, sarı kırmızılı oyuncular ile Sergen Yalçın'ın teknik kadrosunda yer alan antrenör ve yardımcılar, genel menajer Ali Reşat Çağan'ın bu sabah Antalya Belek Kaya oteldeki toplantıda bir araya geldi.



Çağan, "Yeni teknik ekiple oyuncularımızın yaptıkları görüşme olumlu geçti. Sergen hoca da yarın aramızda olacak. Hedefimiz Afrika Kupası'na giden oyuncular dışında yeni transferlerin aramıza bir an önce katılmasıdır" diye konuştu.