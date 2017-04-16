Kayserili vatandaşlar at'la oy kullanmaya geldi



Kayseri'de manda yoğurdu ve yılkı atları ile meşhur Hacılar ilçesinin Hörmetçi Mahallesinde vatandaşlar referandum oyunu kullanmaya atla geldi.



Kayseri'de sandık başına giden seçmenlerden Ali Kemer (51) ve Fatih Sevim (25) oy kullanmaya sahip oldukları yılkı atları ile geldi. 1015 Nolu sandıktan referandum oyu kullanmaya gelen mahalle sakinleri atlarını muhtarlık binasının önündeki direğe bağladı. Atlarından inen mahalle sakinleri daha sonra oyları kullandı. Hörmetçi'de at binmenin yaygın olduğunu belirten Ali Kemer"Tarlaya gitmek için vasıta olarak at kullanıyorum. İşlerimin yoğunluğu nedeniyle oy kullanmaya ancak atımla gelebildim" dedi. Mahalle muhtarı Nurettin Kemer ise yaptığı açıklama da"Hörmetçi Mahallemiz İç Anadolu'da Yılkı atlarının merkezidir. Mahallemizde bulunan hemen herkesin atı vardır. Mahallemizde yaklaşık 600 yılkı atı bulunuyor. Referandum günü de mahalle halkımızın bazıları oy kullanmaya atla geliyorlar" diye konuştu.