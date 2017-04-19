Kayserili Şehit Polis, Yarın Toprağa Verilecek

TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi'nden havalandıktan bir süre sonra olumsuz hava koşulları nedeniyle düşen polis helikopterinde şehit olan 12 kişi arasında bulunan polis memuru Ahmet Cihan Kilci'nin cenazesi, memleketi Kayseri'de yarın öğlende toprağa verilecek.



Cenazesi otopsi için Elazığ Adli Tıp Kurumu'nda bulunan şehit polis memuru Ahmet Cihan Kilci için yarın öğlende memleketi Kayseri'nin merkez Hacılar İlçesi Cemi Kebir'de tören düzenlenecek. Şehit Kilci'nin cenazesi, törenin ardından kent merkezindeki Asri Mezarlık'ta bulunan Polis Şehitliği'nde toprağa verilecek.



- Kayseri