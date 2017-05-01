Kayserili Kadın Futbolcuya Anne Desteği

KADINLAR 3'üncü Ligi 6'ncı grupta yer alan Kayseri Anadolu Yıldızları takımının 10 numaralı formasını giyen Gülnur Gülpınar'ı annesi Fatma Aslan, maçlarında yalnız bırakmıyor.



Lisanslı olarak futbol oynamaya 11 yaşında başlayan Gülnur, bu sezon Kayseri Gençlerbirliği'nden Anadolu Yıldızları takımına transfer oldu. Çocuklarına elinden gelen desteği verdiğini kaydeden Fatma Aslan, şunları söyledi:



"Kızım futbol oynuyor, oğlum da güreşçi. Onların sayesinde sporla iç içeyim. Kızımın Kayseri'de oynanan bütün maçlarına gidiyorum. Oğlumun da burada çıktığı bütün şampiyonlarda bulunuyorum. Onların sayesinde spora olan alakam arttı. Geçmiş senelerde spor kulüplerinde idarecilik de yaptım. Maçlardan önce çocuklarıma mutlaka başarı diliyorum."



