Kayserili Ahşap Ustasının Guinness Azmi

MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de, Guinnes'e girmek için yaptığı dev masanın kiracısı tarafından sobada yakılması üzerine bu hayalini gerçekleştiremeyen ahşap ustası, bu kez de el oymacılığıyla ahşaptan yaptığı, bin 234 parçadan oluşan yaklaşık 3 metre yüksekliğinde ve 1 ton ağırlığındaki dev kartal simgeli koltukla rekorlar kitabına girmeyi hedefliyor.



Merkez Kocasinan ilçesi Eski Sanayi Bölgesinde ahşap oymacılığı yapan Murat Koç (38), 2004 yılında 4,7 metre yüksekliğinde, 2,94 metre eninde, 3,2 metre boyunda masa üretti. Dev masayla Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmek için hazırlık yaptığı sırada masa, dükkanını kiraya verdiği kişi tarafından sobada yakıldı.



Guinnes'e girme hayali suya düşen Koç, bu rüyasının peşini bırakmayarak yıllar sonra yeniden kolları sıvadı. Koç, atölyesinde, el oymacılığıyla ahşaptan bin 234 parçadan oluşan yaklaşık 3 metre yüksekliğinde ve 1 tonluk dev kartal simgeli koltuk üretti. Guinnes'e başvurmak için hazırlıklar yapan Koç, 30 yıllık meslek hayatını, rekorlar kitabına girerek taçlandıracağı günün hayalini kuruyor.



Ahşap oymacısı Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce Guinness'e girmek için dev bir masa yaptığını fakat masanın kiracısı tarafından sobada yakılmasıyla içinde hep bir ukde kaldığını, bu yüzden kartal simgeli dev koltuğu yaptığını belirtti.



Masanın Guinnes'e girmeden sobaya girdiğini dile getiren Koç, Guinnes'e girmek için bu kez el işçiliğiyle bin 234 parçadan koltuk yaptığını belirterek, şöyle devam etti:



"Bu işe başladıktan sonra bir arkadaşım gelerek bunu normal bir kartala bakarak yapmamın daha iyi olacağını söyledi. Bana dolma bir kartal verdi ve ona bakarak bunu imal ettim. Koltuğun yaklaşık yerden yüksekliği 2 metre 88 santimetre, eni 2 metre 55 santimetre, üstten kuyruk açısı 2 metre 80 sanimetre, ağırlığı da 1 ton civarında. Kartal koltuk, bin 234 parçadan oluştu, 7 aylık bir üretim aşamasından geçti. Tamamen ahşap el işçiliğiyle birinci sınıf malzeme kullanarak imal ettik. Noter arkadaşları da getirip keşfini yaptırdık. En kısa zamanda Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için başvurumu yapacağım."



Fikret Orman'a davet



Koltuğu yerinden oynatmanın oldukça zor olduğuna dikkati çeken Koç, "Şu anda bunu oynatması çok zor. Hemen hemen 1 tona yakın. 6-7 kişiyle yerinden zor oynatıyoruz. Özellikle demonte yaptık. Vidalı söküp takılabilir şeklinde istediğimiz yere götürebiliriz. İstediğimiz fuarda sergileyebiliriz. Eğer taliplisi çıkarsa satış aşamasında pazarlığa da oturabiliriz." dedi.



Galatasaray taraftarı olmasına rağmen ürettiği kartal simgeli koltuğu çok beğendiğini aktaran Koç, koltuğun çok heybetli olduğunu ifade ederek, "Koltuğa oturduğum zaman kendimi padişah gibi hissediyorum. Çok meraklı insanlar geliyor, herkes fotoğraf çekmeye başladı. Sosyal medyada paylaşılmasını istemiyorum, gelen arkadaşları uyarıyorum ama çok talep görüyor." diye konuştu.



Kayserispor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda 26 Ocak Perşembe günü Beşiktaş'ı konuk edeceğini dile getiren Koç, "Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'a bu koltukta bir kahve ısmarlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.