Kayserigaz ve Bursagaz'dan Ortak Acil Eylem Tatbikatı

EWE Grubu bünyesinde faaliyet gösteren doğal gaz dağıtım şirketlerinden olan Kayserigaz ve Bursagaz Ortak Acil Eylem Planı ve Tatbikatları gerçekleştirdi.



2012 yılından itibaren, Kayserigaz ve Bursagaz'ın her yıl düzenli olarak yaptığı Ortak Acil Eylem Tatbikatı bu yıl, Nisan ayında Bursa'da gerçekleştirildi. Tatbikat ile Kayseri ve Bursa illerinde meydana gelebilecek olası bir afet anında kardeş iki şirket olan Kayserigaz ve Bursagaz'ın Acil Müdahale ve Bakım Birimi çalışanlarının birbirleriyle yedeklenmesi sağlandı.



Ortak Acil Eylem Tatbikatı ile Bursa veya Kayseri illerinde meydana gelebilecek doğal bir afet anında; afet yaşanan şehirdeki çalışanların görevini tam olarak yerine getiremeyeceği düşünülerek, Bursagaz ve Kayserigaz çalışanlarının yedeklenmesi sağlanmış ve bu yönde kapsamlı eğitimler verilmiştir. Acil Eylem Planı Eğitimi ve Tatbikatı ile yedeklenen çalışanlara şebeke ve harita bilgileri verilmekte, saha uygulamaları yapılmakta ve gerçeğe çok yakın tatbikatlarla eğitimler tamamlanmaktadır. Bu eğitimlerin içeriği her yıl geliştirilerek güncellenmektedir.



Ortak Acil Eylem Planı ve Tatbikatları kapsamında, olası bir afet durumunda şebeke yönetiminde kullanmak üzere her iki şehirde de Ortak Acil Eylem Konteynır'ı hazırlanmıştır. Konteynır, operasyonel işlerde gerekli olan tüm ekipmanlar hazır tutularak tasarlanmış şirket kampüsünde yer almaktadır. - KAYSERİ