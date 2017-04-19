Kayserigaz, İncesu Yatırımlarını Masaya Yatırdı

Kayserigaz, İncesu Belediyesi ile 2017-2021 yılları ilçe yatırım planlarını gözden geçirdi.



Kayseri'nin merkez ilçelerinde altyapı yatırımlarını sürdüren Kayserigaz, 2017-2021 yılları arasını kapsayan yatırım planlarını değerlendirmek için İncesu Belediyesi ile görüştü. İncesu Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, Fen İşleri Müdürlüğü ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çalışanları ile Kayserigaz Proje Müdürü Murat Akdağ ve Kayserigaz Proje Birim yöneticileri katılım sağladılar. Toplantıda İncesu İlçe merkezinde doğalgaza ulaşım oranının %97 civarında olduğunu belirten Kayserigaz, bugüne kadar yapılan yatırımların genel durumunu değerlendirdi.



2. tarife dönemine giren Kayserigaz, İncesu İlçesi'nde 5 yıllık süreçte gerçekleştirilecek yatırımların planlamalarını İncesu Belediyesi yöneticileri ile paylaştı. Toplantıda ayrıca İncesu İlçesi'nde bulunan tüm mahalleler ve sonradan mahalle olarak ilçe sınırlarına dahil edilen ilk kademe belediyelerin durumları değerlendirildi. 2017-2021 yılları arasını kapsayan 5 yıllık yatırım sürecinde belediye sınırları içerisinde ki mahallelerde planlanan değişiklikler, kentsel dönüşüm projeleri, sit alanlarının durumu, TOKİ inşaatları ve altyapı projeleri, düşünülen yeni imar alanları ve planlanan yeni yol çalışmaları hakkında görüşmelerde bulunuldu.



İncesu İlçesi'nde ilerleyen süreçte gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlar için daha sonra yeniden bir araya gelmek üzere toplantı sonlandırıldı. - KAYSERİ