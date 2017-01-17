Kayserigaz'ın 2016 Çalışmaları

Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, 2016 yılındaki çalışmaları değerlendirdi.



Kentteki bir otelde gazetecilerle bir araya gelen Bora, Kayseri'de doğalgazsız ev kalmaması için planlı ve titiz bir şekilde çalıştıklarını, bugüne kadar yapılan yatırımlar neticesinde toplam yatırım hattı uzunluğunun 3 bin 750 kilometreye ulaştığını söyledi.



Kayseri'deki konutların yüzde 95'ine doğalgaz ulaştırdıklarını belirten Bora, şöyle konuştu:



"Kayseri'de 2016 yılı doğalgaz tüketimi, konutlarda 335 milyon sm3 olarak gerçekleşti, toplamda ise 583 milyon sm3 tüketim yapıldı. Kayserigaz Acil 187 hattına 2016 yılı boyunca 14 binin üzerinde ihbar geldi. İhbarlara 12 dakika gibi kısa bir zamanda ulaşıldı. Yine 2016 yılı içinde yaklaşık 290 bin adet sayaç okundu. Bu okumalar için kat edilen yol ekvatorun çevresini 2,5 defa yürümeye denk geliyor. Bir yandan da sosyal sorumluluk projelerimizi sürdürdük. Dolgi Çocuk Tiyatrosu ile 3 bin çocuğa çevrenin korunması, enerji tasarrufu ve kurumsal vatandaş olma temalı tiyatro gösterimi gerçekleştirildi. Bünyan'da da çocuklarla birlikte fidan dikimi yaptık. Kayserigaz, gerçekleştirmiş olduğu sosyal sorumluluk faaliyetleri ile enerji piyasasının prestijli ödüllerinden Altın Vana Ödülü'ne layık görülmüştür."



Bora, yoğun bir çalışma dönemiyle geçen 2016 yılının ardından 2017 yılında da Kayserigaz'ın faaliyetlerinin artarak devam edeceğini kaydetti.